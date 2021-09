Initiative der grün-schwarzen Regierung : Baden-Württemberg führt Hinweisportal zu Steuervergehen ein

Stuttgart Die Landesregierung Baden-Württembergs hat ein Onlineportal gestartet, bei dem Bürger Hinweise auf Steuervergehen anonym einreichen können. Ziel sei es, Steuerbetrug künftig besser zu verfolgen. Es gibt aber auch Kritik.

„Das neue Hinweisgeberportal bietet Bürgerinnen und Bürgern einen sicheren und anonymen Kommunikationsweg, um Verstöße gegen Straf- und Steuergesetze anzuzeigen“, erklärte das Bundesland auf seiner Internetseite. Demnach wurde das Portal bereits am Montag freigeschaltet. Ziel sei es, Steuerbetrug künftig besser zu verfolgen. Kritik an der Initiative kam von CDU , SPD und FDP .

Bisher nahm die Landesregierung anonyme Hinweise zu Steuervergehen bereits telefonisch, schriftlich, persönlich oder per E-Mail entgegen. Oft fehlten aber wesentliche Angaben, aufgrund der Anonymität waren keine Rückfragen möglich. Über das neue Portal kann die Steuerverwaltung laut Angaben der Landesregierung anonym mit den Hinweisgebern kommunizieren. Die Behörde verspricht sich so eine höhere Qualität der Informationen. „Dadurch könnte auch die Zahl steuerstrafrechtlicher Ermittlungsverfahren steigen“, erklärte die Landesregierung weiter.

Der stellvertretende Vorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki , kritisierte die Initiative. „Dieses Portal zeigt, was uns droht, wenn Grüne ihre moralischen Vorstellungen über Recht und Gesetz stellen und in staatliches Handeln gießen - und die CDU dem nichts entgegensetzt“, sagte er der „Bild“ vom Mittwoch.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) in Baden-Württemberg forderte die Einstellung von mehr Personal zur Bearbeitung der Anzeigen. Steuerbetrug sollte besser „mit professionellem Personal einer unabhängigen Finanzverwaltung verfolgt werden, als mit vagen Anzeigen aus der Nachbarschaft". Aktuell fehlten der Finanzverwaltung in Baden-Württemberg über tausend Angestellte, um einen qualitativ guten Steuervollzug zu gewährleisten.

Steuertipps in der Corona-Krise

Steuervorteile gegen die Krise : Steuertipps in der Corona-Krise

Die Whistleblowing-Expertin von Transparency Deutschland, Louisa Schloussen, bezeichnete die Kritik am Onlineportal indes als "absolut fehl am Platz". Wissenschaftliche Studien zeigten, dass die Möglichkeit anonymer Meldungen kaum zum Zweck der Verleumdung missbraucht werde. "Steuerhinterziehung ist eine Straftat. Schätzungen gehen von 50 Milliarden Euro jährlich hinterzogenen Steuern in Deutschland aus", erklärte Schloussen. Zur Aufdeckung dieser Taten seien Hinweise aus der Bevölkerung essenziell.