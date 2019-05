Mindestlohn für Auszubildende : 515 Euro pro Monat sollen ab 2020 drin sein

Berlin Vor allem in Ostdeutschland verdienen Auszubildende teilweise weniger als 500 Euro monatlich. Im kommenden Jahr soll sich das ändern. Die Mindestvergütung soll zusätzlich in den Folgejahren steigen.

Auszubildende sollen einem Bericht der Funke Mediengruppe zufolge von 2020 an im ersten Ausbildungsjahr eine Mindestvergütung von 515 Euro pro Monat erhalten. Die Zeitungen berichteten am Montag unter Berufung auf das Bundesbildungsministerium zudem, in den Folgejahren solle sich die Mindestausbildungsvergütung weiter erhöhen – im Jahr 2021 auf 550 Euro, 2022 auf 585 Euro und ab 2023 auf 620 Euro.

Das dürfte insbesondere Auszubildende in den neuen Bundesländern freuen. Denn zum einen verdienen sie dort im Durchschnitt häufig weniger als Auszubildende in den alten Bundesländern. Zum anderen lagen die Gehälter 2018 dort zum Teil deutlich unter den angestrebten 515 Euro pro Monat. Das zeigt die „Datenbank Ausbildungsvergütung“ des Bundesinstituts für Berufsbildung. So verdiente ein angehender Fleischer im vergangenen Jahr 383 Euro. 823 Euro bekam hingegen ein Auszubildender in den alten Bundesländern.