Autogipfel bei Minister Habeck Kommt die Abwrackprämie zurück?

Es knüpfen sich viele Erwartungen an den Termin am Montag im Bundeswirtschaftsministerium: Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kommt zu einem virtuellen Krisentreffen mit den Spitzen der großen deutschen Autohersteller zusammen. Mit dabei sind auch Vertreter der Zulieferindustrie sowie des Verbandes der Automobilhersteller (VDA) und der Gewerkschaft IG Metall. Habeck hatte bei einem Besuch des VW-Werks in Emden vergangene Woche zugesagt, den E-Auto-Markt weiter anzuschieben. Details nannte er nicht und verwies auf den Austausch mit der Branche. Alle große Autohersteller leiden derzeit unter einer Absatzschwäche besonders bei E-Autos.