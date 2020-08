Autobahn-Anschlag in Berlin : Staatsanwaltschaft spricht von dreifachem versuchten Mord

Karlsruhe Im Fall des Autobahn-Anschlags in Berlin hat die Staatsanwaltschaft weitere Ermittlungsergebnisse genannt. Es habe eine regelrechte „Jagd auf Motorradfahrer“ gegeben. Der Täter soll schnell dem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag auf der Berliner Stadtautobahn geht die Staatsanwaltschaft von mindestens drei Fällen von versuchtem Mord aus. Wahrscheinlich seien es noch mehr Fälle, sagte Oberstaatsanwalt Martin Steltner am Mittwoch in Berlin. Der 30 Jahre alte mutmaßliche Täter aus dem Irak habe regelrecht „Jagd auf Motorradfahrer“ gemacht. An einem Gesamtüberblick über das Tatgeschehen wurde am Mittwochmittag noch gearbeitet.