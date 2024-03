„Willkürliche Festnahmen“ Auswärtiges Amt rät „dringend“ von Reisen nach Russland ab

Bisher hatte das Auswärtige Amt von Reisen nach Russland abgeraten, das Wort „dringend“ wurde am Mittwoch ergänzt. Für die an die Ukraine grenzenden Verwaltungsgebiete Belgorod, Kursk, Brjansk, Woronesch, Rostow und Krasnodar besteht seit der russischen Invasion in die Ukraine vor zwei Jahren eine Reisewarnung.