Baerbocks Reise an die Nato-Ostflanke : An der Grenze zum Krieg

Außenministerin Annalena Baerbock beim Besuch des deutschen Einsatzkontingentes in Rukla/Litauen in einem Sanitätsfahrzeug des Typs „Boxer“ Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Der Krieg in der Ukraine wird von Russland immer gnadenloser geführt. Die baltischen Staaten müssen Angst vor dem Landhunger von Kreml-Herrscher Wladimir Putin haben. Außenministerin Annalena Baerbock zeigte mit ihrer Reise an die Nato-Ostflanke ihre Solidarität

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Möhle Korrespondent im Berliner Parlamentsbüro

Diese Reise war ein Statement. Eine Solidaritätsadresse der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock mit den baltischen Staaten, die den Landhunger von Kriegstreiber Wladimir Putin besonders fürchten müssen. Für das Lebens- und Sicherheitsgefühl der Menschen im Baltikum war es wichtig, dass Baerbock deutlich gemacht hat, die Nato werde jeden Winkel ihres Bündnisgebietes verteidigen. Denn anders als an der Grenze Russlands zur Ukraine, stehen sich in Estland, Lettland und Litauen Nato-Truppen und russische Verbände auf engstem Raum gegenüber. Ein Fehler, eine Überreaktion oder auch eine gezielte Provokation (Putins), schon wären Europa und die Nato sehr nahe an einem Ernstfall, vermutlich dem Bündnisfall.

Baerbock hat vor diesem Hintergrund und dieser Krisenskizze die baltischen Staaten mit einer klaren Botschaft besucht: Deutschland steht an eurer Seite! Sie wählte dabei ein Vokabular, das auch verstanden wird. Gepanzerte Fahrzeuge aus Deutschland an die Ukraine seien eben kein Tabu, die Gaspipeline „Nord Stream 2“ sei ein Fehler gewesen. Und wenn Deutschland militärisch noch mehr tun müsse, um die Nato-Ostflanke abzusichern, wo die Bundeswehr einen Gefechtsverband führt, dann werde dies geschehen. Man würde sich auch von Bundeskanzler Olaf Scholz klare Worte wünschen. Er und seine SPD schleppen ein gewaltiges Russland-Problem mit sich herum, das nicht dadurch geringer wird, dass Scholz seine Politik bislang nicht ausreichend erklärt – jedenfalls Raum für Interpretationen zu lassen. Möglicherweise muss er so vage bleiben, möglicherweise weiß er mehr. Seine jüngste Aussage, er tue alles, um einen Atomkrieg zu verhindern, lässt tief blicken und Schlimmstes befürchten. Dann wäre auch die Bundeswehr im Baltikum sehr dicht dran. Denn wer weiß schon, was Putin wirklich denkt und vorhat? Er lebt letztlich davon, dass ihm jederzeit alles zuzutrauen ist. Womöglich müssen nach der Ukraine (die er nicht komplett einnehmen wird) auch Moldawien und Armenien Putins imperialen Größenwahn befürchten. Vielleicht testet er sogar mit einem russischen Fußabdruck in einem der baltischen Staaten den Beistandswillen der Nato und deklariert es nachher als Fehler eines einzelnen Kommandanten, auf den die Nato überreagiert habe.