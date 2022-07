Baerbock über ihre Corona-Infektion : „Mehr als zwei Etagen schaffe ich auch jetzt kaum zu Fuß“

Hamburg Die Folgen ihrer Corona-Infektion machen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) immer noch zu schaffen, auch wenn die Infektion bereits mehr als einen Monat zurückliegt.

Baerbock appellierte an jeden: „Maske tragen, wo es nötig ist, und testen, testen, testen.“ Der Außenministerin steht nun ein Urlaub mit der Familie bevor. Wohin es geht, wollte sie aber nicht verraten - „nur so viel: diesmal in Richtung Süden“.