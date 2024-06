Außenministerin Baerbock beim Ständehaus-Treff “... dann wäre ich Gott und Mutter Teresa in einem“

Man merkt, diese Diskussion ist der Außenministerin Baerbock wirklich wichtig. Doch sie bewahrt sich - wenn auch wieder schneller redend - ihre Leidenschaft auch für die anderen großen Themen, die die Welt derzeit bewegen. Ob der Drei-Phasen-Plan, den US-Präsident Joe Biden in Namen Israels als Lösung anbietet, den Krieg in Gaza beenden kann, will RP-Moderator und Chefredakteur Moritz Döbler wissen. „Es ist sauschwierig zu sagen, ob das der richtige Moment ist“, meint die Chefin des Auswärtigen Amts abwartend. „Wir wissen nicht, ob diese Idee funktioniert“. Aber sie will die Hoffnung nicht aufgeben. Und sie rückt geschickt die Vorzüge Deutschlands hervor. „Wir sind ganz eng mit Israel verbunden. Aber wir geben zugleich mit am meisten für die Palästinenser in den besetzten Gebieten, in Gaza und in Jordanien.“ Es sei eben gleichzeitig möglich, Freund Israels und Unterstützer der Palästinenser zu sein. Das mache Deutschland zu einem wichtigen Partner im Nahen Osten.