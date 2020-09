Ausschuss-Vorsitz : Wird AfD-Politiker ausgebremst?

Kay Gottschalk, AfD-Abgeordneter aus dem Kreis Viersen, bei einer Rede Anfang Juli im Bundestag. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Der neue Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Wirecard-Skandals ist im Bundestag auf dem Weg. Beim Vorsitz ist die AfD an der Reihe. Doch ob die anderen Fraktionen mitmachen, ist noch offen. Gerade haben sie wieder AfD-Politiker bei Gremienwahlen durchfallen lassen.

Wenn nun alles reibungslos durch die Gremien läuft, kann der Bundestag im Oktober in die Aufklärung des Wirecard-Skandals einsteigen. FDP, Linke und Grüne stellten am Donnerstag die Fragenkomplexe vor, die die Opposition geklärt wissen will. Die Konstituierung eines Untersuchungsausschusses mit der Wahl eines Vorsitzenden sind gewöhnlich Routine. Dieses Mal nicht. Denn nach der Geschäftsordnung ist die AfD an der Reihe. Die hat den Niederrhein-Abgeordneten Kay Gottschalk dafür nominiert. Doch andere stellen sich quer.

„Ich werde keinen Ausschussvorsitzenden unterstützen, der unsere Ermittlungen gefährdet“, kündigte Linken-Fraktionsvize Fabio de Masi an. Seine Argumentation knüpft an Gottschalks Sympathie zur österreichischen FPÖ an, verweist auf enge Beziehungen zur FPÖ durch den derzeit flüchtigen Wirecard-Manager Jan Marsalek und mündet in die Forderung, dass sensible Informationen aus dem Ausschuss nicht in die Hände von Kriminellen gelangen dürften.

Für Gottschalk ist das konstruiert und armselig. Es sei „enttäuschend, dass Herr de Masi sich auf solch ein Niveau herablässt“, sagte Gottschalk. „Natürlich mag ich die FPÖ“, erklärte der AfD-Abgeordnete. Aber „in keiner Situation“ werde er Informationen aus dem Ausschuss an FPÖ-Politiker weitergeben.

Offiziell halten sich die anderen Fraktionen zurück. Zunächst seien Geschäftsordnungsausschuss und Ältestenrat gefragt. FDP-Finanzexperte Florian Toncar ist jedenfalls hörbar sauer. Es sei bezeichnend, dass drei Fraktionen zwei Monate lang mit aller Kraft an der Materie gearbeitet hätten, die AfD kaum mit Beiträgen in Erscheinung getreten sei, jetzt aber „lautstark einen Posten für sich reklamiert“.

In den Fluren des Parlamentes wird gewispert, dass ein Ausschuss auch ohne Vorsitz ganz gut funktioniere, so lange es einen Stellvertreter gebe. So läuft der Rechtsausschuss, seit die Mitglieder den AfD-Politiker Stephan Brandner im November abberiefen, weil er „fehlende Bereitschaft zur Mäßigung“ gezeigt habe. Im Wirecard-Ausschuss würde dann ein Unionspolitiker als Vizevorsitzender übernehmen. Manche finden das bei der Aufklärung von Regierungs-Fehlverhalten optisch ungünstig.