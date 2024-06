Brief an den Kanzler Mehr als 300 Organisationen warnen vor ausgelagerten Asylverfahren

Vor Beratungen des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidenten und der Innenministerkonferenz haben sich über 300 Organisationen in einem offenen Brief an Olaf Scholz (SPD) sowie die Länderchefs gewandt und gegen Asylverfahren in Drittstaaten ausgesprochen. „Bitte erteilen Sie Plänen zur Auslagerung von Asylverfahren eine klare Absage“, fordern die Verfasser in dem am Mittwoch veröffentlichten Brief. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Amnesty International Deutschland, Ärzte ohne Grenzen und Pro Asyl.