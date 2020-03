Ausgangssperren : Wenn reden nicht hilft

Berlin Städte und Kommunen fangen an, mit Ausgangsverboten auf Verstöße der Bürger gegen die Corona-Regeln zu reagieren. Leider ist der Staat gezwungen, Egoismus und Kurzsicht drastisch zu ahnden.

Die Stadt Leverkusen macht es richtig, Freiburg in Baden -Württemberg und Kommunen in Bayern machen es auch. Viele Behörden werden diesem Beispiel folgen. Und vermutlich werden Bundesregierung und Länderchefs dazu am Sonntag eine Regelung beschließen müssen: Ausgehverbote. Sie könnten nur vermieden werden, verstünden die Menschen, was die Politiker seit Tagen eindringlich, fast flehentlich erbitten: Bleibt zuhause, seid solidarisch, verschärft die Coronakrise nicht. Rennt nicht in die Baumärkte und Gartencenter, weil es die Zeit plötzlich erlaubt, lernt nicht in Gruppen, weil die Schule geschlossen ist.