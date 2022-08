DGB-Ausbildungsreport : Gewerkschaften: „Wer Fachkräfte will, muss gut ausbilden“

Berlin Zu viele Überstunden, keine Anleitung und eine wenig hilfreiche Berufsvorbereitung: Die im DGB-Report befragten Auszubildenden beurteilen die Qualität ihrer Lehre kritisch. Welche Berufe besonders gut bewertet wurden – und welche besonders schlecht.

Viele Branchen haben derzeit mit einem Mangel an Fachkräften zu kämpfen. Gleichzeitig wurde noch nie so wenig ausgebildet: Nicht einmal mehr jedes fünfte Unternehmen bietet in Deutschland noch Ausbildungsplätze an. Das geht aus dem jüngsten Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hervor. Doch: „Wer Fachkräfte will, muss gut ausbilden“, betonte DGB-Bundesjugendsekretär Kristof Becker bei der Vorstellung des Berichts am Mittwoch in Berlin. Genau da liege aber das Problem: Der Gewerkschaftsbund bemängelt die Qualität der Ausbildung und Berufsorientierung.