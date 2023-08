DIHK-Ausbildungsumfrage Hälfte der deutschen Betriebe bleibt auf Lehrstellen sitzen

Die Zahlen basieren auf einer Online-Umfrage im Mai, an der sich rund 14.500 Betriebe der gewerblichen Wirtschaft beteiligt haben. Besonders angespannt ist demnach die Situation in der Gastronomie. Hier konnten 62 Prozent der Betriebe nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. Auch die Lage in der Industrie sei schwierig: Hier erklärten 56 Prozent der Unternehmen, sie würden keine Bewerber für ihre Ausbildungsplätze bekommen. Im Handel finden 50 Prozent der Unternehmen keine Bewerber. 69 Prozent der Betriebe gaben an, es hätten keine geeigneten Bewerbungen für die offenen Stellen vorgelegen – das war mit Abstand der Hauptgrund. Etwa ein Drittel gab an, gar keine Bewerbungen erhalten zu haben.