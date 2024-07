Neue Studie des Instituts der Wirtschaft Das sind die zehn wichtigsten Ausbildungsberufe für deutsche Unternehmen

Unternehmen intensivieren ihre Ausbildungstätigkeit, um sich die Fachkräfte von morgen zu sichern, so das IW. Im Handwerk sei bekannt, dass etwa jeder zweite Azubi ein Jahr nach der Ausbildung noch im Betrieb arbeitet. Zudem zeige sich, dass in den zehn genannten Berufen die Anzahl älterer Beschäftigter deutlich geringer sei als im Durchschnitt aller Berufe. Auch erwarteten Unternehmen in den zehn Berufen die stärksten Markterfolge. „Unternehmen nutzen die Ausbildung vorrangig zur Fachkräftesicherung“, heißt es in der Studie. Es bestehe aber weiter Handlungsbedarf, um noch mehr Lehrstellen besetzen zu können. Insbesondere Abiturienten müssten stärker auf die großen Beschäftigungschancen in den zehn Ausbildungsberufen hingewiesen werden.