Provokation auf offener Bühne Tumult und Eklat bei Parteitag der Linken

Die Linke fordert in ihrem Programm für die Europawahl am 9. Juni, hohe Vermögen und Konzerngewinne stärker zur Finanzierung des Gemeinwesens in der Europäischen Union (EU) heranzuziehen. Der gesetzliche Mindestlohn müsse in Deutschland „auf mindestens 15 Euro steigen und jährlich automatisch in Höhe der Inflationsrate erhöht werden“. Die Linke will zudem eine Vier-Tage-Woche „bei vollem Lohn- und notwendigem Personalausgleich“.