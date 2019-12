Virus unterm Weihnachtsbaum : BSI-Präsident Schönbohm warnt vor Schadsoftware auf neuen Handys und Tablets

Exklusiv Berlin Handys oder Tablets sind beliebt als Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Doch auch sie können bereits infiziert sein. BSI-Präsident Arne Schönbohm gibt Tipps, wie Verbraucher sich schützen können.

Wie sicher sind Kunden beim Kauf von neuen Tablets und Smartphones? Drei Fragen an Arne Schönbohm, den Präsidenten des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik.

Schönbohm So einfach ist es leider nicht. Es werden immer wieder neue Sicherheitslücken gefunden und von Kriminellen ausgenutzt, auch bei neuen IT-Geräten. Deshalb ist es so wichtig, dass die Hersteller regelmäßig und kurzfristig Sicherheitsupdates bereitstellen. Und leider mussten wir Anfang des Jahres sogar feststellen, dass in Deutschland Smartphones und Tablets mit vorinstallierter Schadsoftware verkauft wurden. Wir konnten bewirken, dass die Geräte aus dem Handel genommen wurden, bis schadsoftwarefreie Firmware zur Verfügung gestellt wurde. Ausschließen können wir eine Wiederholung aber nicht, weil wir nur stichprobenartig auf solche Fälle prüfen können.