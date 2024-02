60. Münchner Sicherheitskonferenz Friedensmusik in stürmischen Zeiten

Die Münchner Sicherheitskonferenz, einst vom Widerstandskämpfer Ewald von Kleist als Wehrkundetagung gegründet, feiert in diesem Jahr ihre Gründung vor gut 60 Jahren. Die Leitlinie „Frieden durch Dialog“, die diese Konferenz durch sechs Jahrzehnte gelenkt habe, sei in einer Zeit mehrerer gleichzeitiger großer Krisen besonders gefordert. Und so treffen sich an den drei Tagen von München wieder Staatenlenker, Minister und Vertreter von Konfliktparteien unter einem Dach, die womöglich schon länger nicht mehr direkt miteinander gesprochen haben. Die Münchner Sicherheitskonferenz sei auch ein „Marktplatz von Ideen“, so Heusgen. Wenn aus einer dieser Ideen an einem Konfliktort der Erde Frieden würde, er hätte nichts dagegen. 84 Außen- und Verteidigungsminister haben sich angekündigt, darunter auch der Chefdiplomat der Weltmacht China, Wang Yi. Dabei dürfte auch der Konflikt um den Inselstaat Taiwan, den China als Teil seines Staatsgebietes betrachtet, Konferenzthema sein. Peking hatte mehrfach mit der Eroberung der Insel gedroht und ein Militärgroßmanöver vor Taiwans Küsten abgehalten.