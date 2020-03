Reform des „Aufstiegs-Bafög“ : Berufliche Weiterbildung wird stärker gefördert

Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) bei einer Pressekonferenz in Berlin. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Berlin Der Staat möchte berufliche Weiterbildungen stärker fördern. Dazu hat der Bundesrat jetzt eine Reform des „Aufstiegs-Bafögs“ verabschiedet. Mit der Reform werden unter anderem die Zuschüsse für Lehrgangs- und Lebenshaltungskosten erhöht.

Nebenberufliche Weiterbildungen und Weiterbildungen in Vollzeit sollen ab dem Sommer vom Staat finanziell stärker gefördert werden. Nach dem Bundestag hat am Freitag auch der Bundesrat einer Reform des sogenannten Aufstiegs-Bafögs – dem früheren Meister-Bafög – zugestimmt. Wer sich zum Meister oder Fachwirt weiterbildet oder in sozialen Berufen beispielsweise eine Fortbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher macht, soll künftig höhere Zuschüsse für die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren erhalten.