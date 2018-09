„Aufstehen“: Sahra Wagenknecht beklagt „handfeste Krise der Demokratie“

Berlin Die Linken-Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht hat die Vorhaben der Sammlungsbewegung „Aufstehen“ vorgestellt. Unterstützung kommt aus dem Lager von SPD und Grünen sowie von mehr als 100.000 Anhängern der Bewegung.

Die Linken-Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht hat vor einer Verrohung der Gesellschaft in Deutschland gewarnt. „Die Ereignisse in Chemnitz haben gezeigt, dass es so nicht weitergehen kann“, sagte Wagenknecht am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung der Sammlungsbewegung „Aufstehen“. Sie präsentierte die Bewegung unter anderen mit dem ehemaligen Grünen-Chef Ludger Volmer und der Flensburger SPD-Oberbürgermeisterin Simone Lange.