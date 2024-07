Grüne arbeiten Europawahl auf Offene Selbstkritik und viele bekannte Antworten

Lang und Nouripour haben sich also vor der Kamera positioniert, hinter ihnen eine grüne Wand. In acht Punkten haben sie ihre „Lehren“ zusammengefasst. Dabei geht es weniger um ein Ratespiel, sondern mehr um ein Lüften von Rätseln. Der 9. Juni, Tag der Europawahl, sei ein Signal eines „Umbruchs in der Parteienlandschaft“ und einer „großen Verunsicherung in unserer Gesellschaft“ gewesen, setzt Nouripour an. Die demokratischen Parteien hätten bisher auf diesen Umbruch „nicht ausreichend Antworten“ geben können. Das gelte für alle Parteien. „Und wir wollen das für uns ändern“, sagt Nouripour.