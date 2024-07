Ergebnis langer Verhandlungen Auf was sich die Bundesregierung für den Haushalt 2025 geeinigt hat

In der Nacht zum Freitag ist der Knoten geplatzt: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) haben sich auf den Bundeshaushalt für 2025, einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr und ein Paket zur Stärkung der Wirtschaft geeinigt. Vorangegangen waren lange, zähe Verhandlungen, die die Ampel-Koalition an den Rand des Bruchs brachten. Vor allem zwischen Scholz und Lindner soll es zur harten Konfrontation gekommen sein. Am Ende steht eine Einigung, die am 17. Juli im Kabinett beschlossen werden soll.