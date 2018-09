Auch Niedersachsen will AfD-Jugendorganisation beobachten lassen

Bremen/Hannover Nach Bremen will auch Niedersachsen die Jugendorganisation der AfD vom landeseigenen Verfassungsschutz beobachten lassen. Das erfuhr unsere Redaktion aus Regierungskreisen.

Der Schritt wurde bereits erwartet, nachdem Innenminister Boris Pistorius am Nachmittag vor die Presse treten und sich zur Jungen Alternativen äußern wollte. Dort sollte Thema eine „aktuelle Maßnahme der niedersächsischen Sicherheitsbehörden in Zusammenhang mit der Jugendorganisation der AfD Niedersachsen“ sein. Auch „SPIEGEL ONLINE“ meldet den Plan der Beobachtung der Jungen Alternative durch den niedersächsischen Verfassungsschutz unter Berufung auf Informationen der Redaktion.

Der Bremer Senat hatte am Dienstag mitgeteilt, dass die Junge Alternative seit der vergangenen Woche beobachtet werde. Zu den Gründen wurden zunächst keine Angaben gemacht. Am Nachmittag will Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) das Vorgehen erläutern.