Neues Infektionsschutzgesetz : Corona ist auch die Stunde des Parlaments

Der Bundestag soll am Mittwoch über das neue Infektionsschutzgesetz abstimmen. Eine mögliche Demonstration vor dem Reichstagsgebäude wurde am Dienstag abgesagt. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Meinung Berlin Die Regierungen des Bundes und der Länder wollen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie freie Hand. Das dürfen sich die Parlamente nicht gefallen lassen.

Jetzt bringt die Bundesregierung in großer Eile einen geänderten Entwurf des umstrittenen Infektionsschutzgesetzes auf den Weg. Nicht mehr der Gesundheitsminister, sondern nur die Regierung als Ganzes darf nun Corona-Regeln festlegen. Und die Generalklausel, die der Exekutive fast alles erlaubt hätte, wurde durch Regelbeispiele ergänzt. Danach werden jetzt viele konkrete Maßnahmen wie Kontaktbeschränkung, Maskenpflicht, Ausgangssperren und Abstandsregeln definiert. Sie können ergriffen werden, wenn die Pandemie es erfordert.

Ausreichend ist das alles nicht. Erforderlich wäre eine klare Ermächtigungsgrundlage, die es der Exekutive erlaubt, in Grundrechte einzugreifen. Die Regierung wäre an bestimmte Maßnahmen gebunden, die bei einer akuten Zunahme der Infektionsfälle angezeigt wären. Konkret: Wenn etwa die Zahl der Neuinfektionen einen gewissen Wert überschreitet, darf die Regierung die Kontakte in der Öffentlichkeit beschränken, zum Beispiel nur noch einen privaten Kontakt pro Schüler zulassen.