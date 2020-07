Volker Beck erstattet Anzeige : Verschwörungsideologe Attila Hildmann droht Grünem mit Todesstrafe

Attila Hildmann bei einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin (Archiv). Foto: AFP/STEFANIE LOOS

Berlin/Düsseldorf Der Ex-Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck hat offenbar den Vegan-Koch und rechten Verschwörungsideologen Attila Hildmann angezeigt. Dieser hatte Beck vorher öffentlich gedroht.

Die Drohung, die Hildmann am Sonntag an Tausende Empfänger seiner Telegram-Nachrichten geschickt hatte, wurde viele Male auf Twitter weiterverbreitet, unter anderem von Alexander Fischer, Staatssekretär für Arbeit und Soziales in Berlin. Er zeigte sich schockiert und schrieb: „Wir sollten das ernstnehmen.“