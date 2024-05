Attacken gegen Grüne Erst Habeck und Özdemir – jetzt auch Göring-Eckardt

Der Parlamentsgeschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), sagte unserer Redaktion: „Um das Fundament unserer Demokratie zu schützen, muss sich der Rechtsstaat auch an dieser Stelle wehrhaft zeigen.“ Das Demonstrationsrecht in Deutschland sei ein hohes Gut, ergänzte Frei. „Aber die Bundestagsvizepräsidentin zu bedrohen und einzuschüchtern, ist absolut inakzeptabel.“ Frei betonte weiter, es sei „bedrückend zu sehen, dass in jüngster Zeit mehrfach Politiker, nicht zuletzt auch Kommunalpolitiker, persönlich attackiert wurden. Das erinnert an dunkle Kapitel unserer Geschichte.“