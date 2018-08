Attacke auf „Lifeline“-Seenotretter: Bundesweite Anzeigen wegen „Absaufen“-Rufen von Pegida-Anhängern

Dresden Die „Absaufen! Absaufen!“-Rufe von Anhängern der Pegida-Bewegung in Dresden gegen die Seenotretter von Mission „Lifeline“ haben ein juristisches Nachspiel.

Die Polizei habe mehrere Anzeigen aus ganz Deutschland erhalten, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Sie seien gebündelt zur rechtlichen Prüfung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden. Die Justizbehörde muss nun entscheiden, ob gegen die in Videos des Vorfalls erkennbaren Rufer ermittelt wird.