Kanzler in China Scholz verurteilt iranische Luftangriffe auf Israel „mit aller Schärfe“

Doch Scholz zweite Reise als Kanzler in das Riesen-Reich findet während größten diplomatischen Spannungen statt. Darauf wiesen Berliner Diplomaten im Vorfeld der Reise am Freitag hin und es kam wie vorhergesagt: Der Iran hat Israel angegriffen. An Bord der Regierungsmaschine macht die Nachricht schnell die Runde. Der SPD-Regierungschef erfährt davon in der Nacht, auf halber Strecke zwischen Berlin und Chongqing. Scholz wird im Flugzeug laufend über die Entwicklungen im Nahen Osten unterrichtet. Die Delegation steht in engem Kontakt mit den deutschen Sicherheitsbehörden. An Schlaf ist eher nicht zu denken.