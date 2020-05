Debatte über Atomwaffen in Deutschland : SPD streitet über Beteiligung an atomarer Abschreckung

Berlin Innerhalb der SPD gibt es Streit um die künftige Beteiligung Deutschlands an der atomaren Abschreckung innerhalb des westlichen Verteidigungsbündnisses. Fraktionschef Rolf Mützenich fordert, die Stationierung von Atombomben des USA in Deutschland zu beenden.

„Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion steht die Fortführung der nuklearen Teilhabe außer Frage. Sie ist aus gutem Grund im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Das ist nicht verhandelbar“, mahnte Unionsfraktionsvize Johann Wadephul am Samstag. „Die nukleare Abschreckung ist für die Sicherheit Europas unverzichtbar.“ Leider habe man erkennen müssen, dass die nukleare Abrüstung weltweit einen Rückschritt gemacht hat. So entwickele Russland eine zunehmende Zahl neuer nuklearer Waffensysteme. „Diese nuklearen Bedrohungen sind sehr real. Sie richten sich unverblümt auf Europa, und wir müssen uns vor ihnen schützen“, sagte Wadephul. Wenn Spitzenvertreter der SPD dies infrage stellten, „ist es ein verheerendes Signal für Deutschlands Sicherheitspolitik“.

Auch Walter-Borjans stellte die nukleare Teilhabe insgesamt infrage. Der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ schrieb er: „Ich vertrete eine klare Position gegen Stationierung, Verfügungsgewalt und erst recht gegen den Einsatz von Nuklearwaffen.“ Deshalb lehne er es ab, „Nachfolger für die Kampfflugzeuge zu beschaffen, die für den Einsatz als Atombomber vorgesehen sind“. Teilhabe klinge „nach harmloser Geselligkeit“, in Wahrheit diene sie aber dem Einsatz einer „menschenverachtenden Waffengattung“ ohne die Möglichkeit echter Mitsprache Deutschlands und in einer Zeit, in der ein „unberechenbarer US-Präsident das vorbehaltlose Vertrauen in den wichtigsten Bündnispartner sehr in Frage stellt und den Einsatz "kleiner" Atomwaffen als Option sieht.“