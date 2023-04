CDU-Chef Merz zum Atomausstieg „Ein schwarzer Tag für Deutschland“

CDU-Chef Friedrich Merz hat den endgültigen Atomausstieg am Samstag als „schwarzen Tag für Deutschland“ bezeichnet. „Morgen ist ein schlechter Tag“, sagte Merz am Freitag dem Sender NDR Info. Es könne nicht sein, dass Deutschland drei Kernkraftwerke vom Netz nehme, die die sichersten der Welt seien. Kein anderes Land reagiere auf den Ukraine-Krieg und die verschärfte Energieversorgungslage so wie die Bundesrepublik, kritisierte er.