Nach Verfassungsgerichts-Urteil : Der Atomstreit geht weiter

Meinung Berlin Die Entschädigungszahlungen für Atomkraftwerkbetreiber müssen neu verhandelt werden. Da kann Finanzminister Olaf Scholz seine schöne Corona-Finanzplanung gleich unter Vorbehalt stellen. Das ist eine schwere Last.

Der Atomausstieg steht. Kostenpflichtiger Inhalt Und ist doch nach dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts wieder ein wenig ins Wanken geraten. Ende 2022 sollen die letzten Atommeiler in Deutschland vom Netz gehen. Auch Reststrommengen können über dieses Datum hinaus nicht mehr übertragen werden. Dann will die Republik ohne selbst erzeugten Atomstrom auskommen. Das ist politisch und gesellschaftlich nicht zuletzt als Reaktion auf die Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 so gewollt.