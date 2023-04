Kraftwerke-Aus am 15. April Warum der Atomausstieg jetzt gaga ist (und im Grundsatz trotzdem richtig sein mag)

Die letzten Meiler durften dreieinhalb Monate länger am Netz bleiben: „Es wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, um den Leistungsbetrieb der Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 sowie Emsland über den 31. Dezember 2022 hinaus bis längstens zum 15. April 2023 zu gewährleisten“, schrieb der Bundeskanzler damals an die Kabinettsmitglieder Robert Habeck, Steffie Lemke und Christian Lindner. Es war ein fauler Kompromiss, bei dem alle ihr Gesicht wahren können sollten, aber doch eigentlich in der Sache kaum etwas erreicht wurde, weder in die eine noch in die andere Richtung.