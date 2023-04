Strahlender Müll für 30.000 Generationen Deutschlands Atomerbe

Erstmals startete die Suche nach einem Endlager in Deutschland 1963 - doch egal wo ein Standort auch nur in die engere Auswahl kam, sofort wurden Proteste und Zweifel laut. Kein anderer Ort in Deutschland ist derart mit dem Protest verbunden wie das kleine Örtchen Gorleben in Niedersachsen. Als der Salzstock unweit der damaligen Grenze zur DDR 1977 als Endlager ausgewählt wurde, formierte sich eine Gegenbewegung, die am Ende auch zur Gründung der Grünen beitrug. Ein Grund für den Protest war die fehlende wissenschaftliche Erkundung.