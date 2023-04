Ende der Atomkraft am 15. April Wirtschaft warnt vor unkalkulierbaren Risiken durch Atomausstieg

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) trat Befürchtungen entgegen. „Die Energieversorgungssicherheit in Deutschland wurde in diesem schwierigen Winter gewährleistet und wird auch weiter gewährleistet sein“, sagte er am Wochenende den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Frage, ob er die Sicherheit der Energieversorgung garantieren könne, bejahte der Vizekanzler. „Wir haben die Lage im Griff durch die hohen Füllstände in den Gasspeichern und die neuen Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten und nicht zuletzt durch mehr erneuerbare Energien“, sagte Habeck.