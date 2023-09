Kanzler Scholz stellt sich gegen FDP „Kernkraft ist in Deutschland ein totes Pferd“

Scholz sagte deshalb, dass das für ihn auch kein Reizthema in der Koalition mehr sei. „Die Kernkraft ist zu Ende. Sie wird in Deutschland nicht mehr eingesetzt. Der Ausstieg ist gesetzlich erfolgt.“ Eine Konservierung der abgeschalteten Kraftwerke ist aus seiner Sicht nicht denkbar. „Die Fakten sind ja so, dass mit dem Ende der Nutzung der Atomkraft auch der Abbau begonnen hat, und dass alles, was man über Kernkraft in Deutschland sagen kann, sich immer um die Neuerrichtung oder quasi Neuerrichtung von Kraftwerken handelte.“ Wer in Deutschland neue Kernkraftwerke bauen wollte, bräuchte dafür 15 Jahre und müsste dafür 15 bis 20 Milliarden Euro pro Stück ausgeben.