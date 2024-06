Union entscheidet über Untersuchungsausschuss Union versus Habeck: Atom-Streit spitzt sich empfindlich zu

Konkret geht es um einen Brief des parlamentarischen Staatssekretärs im BMWK, Stefan Wenzel (Grüne), an den Obmann der Union im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, Thomas Gebhart (CDU). In dem elfseitigen Brief, der unserer Redaktion exklusiv vorliegt, ordnet Wenzel „die Entscheidung der Bundesregierung, die Laufzeiten der letzten drei Kernkraftwerke über den 31. Dezember 2022 hinaus zu verlängern, in den Gesamtkontext der Energiekrise“ ein. Der Brief ging an alle Mitglieder des Energieausschusses sowie die zuständigen Obleute.