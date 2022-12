Nach Corona Jeder neunte Deutsche leidet aktuell an Atemwegserkrankungen

Solche Zahlen hat Deutschland schon lange nicht mehr erlebt. Rund 9,5 Millionen Personen leiden hierzulande nach den aktuell erhobenen Zahlen an Atemwegserkrankungen. Das liege über den Höhepunkten „schwerer Grippewellen“ in den Vorjahren, schreibt das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinem jüngsten Wochenbericht. Tatsächlich ist jeder neunte Mensch, der in Deutschland lebt, derzeit mit einem der für diese Krankheiten verantwortlichen Erreger infiziert.