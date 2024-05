Asylverfahren in Ruanda Mit Schleusermethoden die Schleuser besiegen

Die geringe Anerkennungsquote und die massive Zuwanderung lässt selbst bei demokratischen Parteien Stimmen laut werden, die über radikalere Formen nachdenken, diesen Zugang zu beschränken. Ihr Ansatz: Wenn erst einmal ein Flüchtling im Land ist, wird es schwierig, ihn oder sie in ihr Heimatland wieder abzuschieben. So denken gerade in der Union vermehrt Politiker darüber nach, das britische Modell zu kopieren. Die Regierung in London hat ein Abkommen mit dem afrikanischen Staat Ruanda geschlossen, bei dem die Behörden dort über die Asylanträge entscheiden, die Menschen bei sich aufnehmen oder in ihr Heimatland abschieben. Dafür hat die britische Regierung bisher 270 Millionen Euro nach Ruanda überwiesen, obwohl erst einige Flüchtlinge ausgeflogen wurden.