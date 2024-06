Zum MPK-Treffen Asylverfahren in Drittstaaten – Caritas-Vorstand spricht von „Scheinlösungen“

Der katholische Wohlfahrtsverband Caritas hat sich dagegen ausgesprochen, Asylverfahren künftig in Drittstaaten auszulagern. „Weder den Menschen in Deutschland noch den Geflüchteten ist mit einer Auslagerung der Asylverfahren in Drittstaaten geholfen“, sagte der Caritas-Vorstand für Finanzen und Internationales, Steffen Feldmann, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Scheinlösungen rund um Asylfragen“ stärkten lediglich menschenfeindliche Ausrichtungen und gefährdeten den gesellschaftlichen Zusammenhalt, argumentierte Feldmann.