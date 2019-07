Bilanz des Innenministeriums : Asylverfahren in Ankerzentren dauern knapp zwei Monate

Berlin Die Zentren, in denen das Bamf, Gerichte, Ausländerbehörden und die Arbeitsagentur zusammenarbeiten, waren hochumstritten. Nun legt das Innenministerium erste Zahlen vor. Die besagen: In Ankerzentren laufen Asylverfahren schneller als anderswo.

Anker steht für An(kunft), k(ommunale Verteilung), E(ntscheidung) und R(ückführung). Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Verwaltungsgerichte, Ausländerbehörden und die Bundesagentur für Arbeit sollen dort zusammenarbeiten. Bislang wurden dem Sprecher zufolge in den Zentren 8200 Asylanträge bearbeitet, wovon 5300 entschieden worden seien. Die Verfahren dauerten im Schnitt 1,9 Monate, in anderen Bamf-Außenstellen hingegen 3,1 Monate. Auch bekämen Schutzsuchende bereits elf Tage nach dem Asylantrag und damit deutlich schneller als in anderen Zentren einen Termin für eine Anhörung.

Die ersten Ankerzentren gingen vor einem Jahr in Bayern an den Start, mittlerweile gibt es solche oder ähnliche Einrichtungen laut Innenministerium auch in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und dem Saarland. Eine weitere solle am 1. August im brandenburgischen Eisenhüttenstadt eröffnet werden. Gespräche mit anderen Bundesländern seien im Gange.