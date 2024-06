Neues Gutachen Union sieht Drittstaatenmodell für Asylsuchende bestätigt

Die Union hatte das rechtswissenschaftliche Gutachten bereits zu Beginn des Jahres in Auftrag gegeben. Sie sieht sich nun in ihrer Position bestätigt, dass Schutz durch Europa nicht Schutz in Europa heißen muss. Frei sagte unserer Redaktion, trotz der anhaltenden Migrationskrise habe die Ampel bisher in Brüssel alles unternommen, „um die Einführung solcher Drittstaatenlösungen unmöglich zu machen“. Insbesondere die Grünen wollten keine Migrationspolitik, die darauf gerichtet sei, die Zahl der Aufnahmen zu begrenzen. Inzwischen hätten jedoch 15 EU-Mitgliedsstaaten mit Nachdruck für eine Drittstaatenlösung bei der EU-Kommission geworben. „Sollte Deutschland seinen Widerstand aufgeben, kann es rasch geschehen“, so Frei unter Verweis auf das Gutachten. Voraussichtlich noch vor der Sommerpause will die Union einen entsprechenden Antrag in den Bundestag einbringen.