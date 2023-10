Oppositionschef fordert Leistungsbeschränkungen für Asylbewerber CDU-Chef Friedrich Merz heizt Asyldebatte weiter an

Alarmrufe der Kommunen, die bei der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, haben eine Debatte über den Reformbedarf im deutschen Asylrecht ausgelöst. Die Union drängt die Ampelkoalition, sofort nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen am Sonntag zu gemeinsamen Beschlüssen zu kommen – mit dem Ziel, die Zahl der Asylbewerber zu begrenzen. Die Lage in vielen Kommunen hat sich zugespitzt, weil neben den 1,1 Millionen Geflüchteten aus der Ukraine in diesem Jahr mit über 220.000 bereits doppelt so viele Asyl-Erstanträge gestellt worden sind wie im Vorjahreszeitraum.