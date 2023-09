Asylbewerber müssen schneller auf den Arbeitsmarkt Arbeitserlaubnis für alle!

Merz verringert so die Chance auf eine vernünftige Debatte über echte Missstände in der Migrationspolitik. Der Städte- und Gemeindebund hat grundsätzlich Recht, wenn er fordert, dass Asylbewerber „vom ersten Tag an“ in Deutschland arbeiten können müssen. Hier hatte der Gesetzgeber zwar in den vergangenen Jahren etwas nachgebessert. Doch die geltende Rechtslage ist weiterhin so, dass Asylbewerber erst drei Monate nach einem Asylantrag einen weiteren Antrag auf Arbeitserlaubnis stellen können. Wenn der bewilligt wird, haben sie für 15 Monate nur eine eingeschränkte Arbeitserlaubnis – was das genau bedeutet, wissen in der Regel weder Betroffene noch potenzielle Arbeitgeber, die häufig lieber von einer Anstellung absehen.