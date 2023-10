Debatte um Asylbewerberleistungen Mehr Ehrlichkeit in der Migrationspolitik

Natürlich hat Migration viel mit Ökonomie zu tun. Menschen, deren Not so groß ist, dass sie sich von ihren Familien und Kulturen zuhause trennen, gehen dorthin, wo sie – im Rahmen des geografisch Machbaren – für sich die besten Zukunftschancen vermuten. Das ist für sehr viele von ihnen Europa, und innerhalb Europas ist es Deutschland. Die Bundesrepublik bietet trotz einer konjunkturellen Schwächephase einen stabilen Arbeitsmarkt, sie sucht Arbeitskräfte. Sie verfügt über einen (noch) funktionierenden Rechtsstaat, ein (noch) hervorragendes Gesundheitssystem, über kostenlose Schulen und Universitäten – und sie gewährt Asylbewerbern mit die höchsten staatlichen Leistungen in der EU. Sie sind zwar etwas geringer als das Bürgergeld, jedoch hoch genug, um viele Asylbewerber in die Lage zu versetzen, Geld an Verwandte zuhause zu überweisen, wie der Bundesfinanzminister feststellt.