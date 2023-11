Das wertvollste Tech-Unternehmen Europas Der unbekannte Weltkonzern

Wie anders sah es 1984 aus, als ASML vom Großkonzern Philips und dem gleichfalls niederländischen Maschinenbauer ASM gegründet wurde. 40 Personen arbeiten in einem lecken Gebäude in Eindhoven, der Heimatstadt von Philips. ASML hat himmelhohe Ambitionen, aber in den ersten Jahren macht das Unternehmen keinen Gewinn. ASM zieht sich sogar zurück, weil die Investitionen zu hoch sind. Auch Philips zögert, investiert aber schließlich weiter. Eine gute Entscheidung, wie sich in den 1990er Jahren herausstellt, als ASML technologisch mit seinen japanischen Konkurrenten gleichzieht. 1995 verkauft Philips einen großen Teil seiner Anteile, aber ASML wächst weiter und ist nach der Jahrtausendwende der weltweit größte Hersteller von Chipmaschinen.