Razzia gegen völkische Siedler Faeser verbietet rechtsextremistische Vereinigung „Artgemeinschaft“

In Hessen waren drei Wohnobjekte in den Landkreisen Gießen und Limburg-Weilburg sowie in Frankfurt am Main Ziel der Durchsuchungen, hieß es vom Landeskriminalamt. Betroffen waren hier zwei Frauen und drei Männer im Alter von 37 bis 84 Jahren. In Nordrhein-Westfalen durchsuchten am Mittwochmorgen 80 Beamte des Bundes und des Landes drei Objekte in Essen, Oberhausen und Porta Westfalica, wie Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) in Düsseldorf erläuterte. Darunter war eine Arztpraxis in Essen.