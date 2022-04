Konflikt um Artenschutz beigelegt : Habeck und Lemke präsentieren Kompromiss bei Windkraft-Ausbau

Berlin Bundeseinheitliche Standards sollen dort die Lösung sein, wo sich bislang Artenschutz und Windkraft-Ausbau im Weg waren. Umwelt- und Wirtschaftsministerium verkünden: „Die Bremsklötze sind weg.“

Die Bundesregierung will mit einer Lösung des Konflikts um den Artenschutz den Weg frei machen für mehr Windräder an Land. Nach jahrelangem Streit einigten sich Umwelt- und Wirtschaftsministerium auf Eckpunkte eines naturverträglichen Ausbaus der Windenergie an Land. „Die Bremsklötze sind weg“, sagte Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) am Montag in Berlin. Der Naturschutz werde gewahrt.