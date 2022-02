Armut in Deutschland : Migration verschärft die Armut

Gute Deutschkenntnisse gehören zu den wichtigsten Voraussetzungen für erfolgreiche Arbeitsbiografien. Foto: ULLSTEIN

Serie Düsseldorf Menschen mit Migrationshintergrund tragen ein deutlich erhöhtes Armutsrisiko. Das hat mit schwierigen Startbedingungen auf dem Arbeitsmarkt zu tun. Ausbildung und Spracherwerb können Abhilfe schaffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Das Armutsrisiko von Menschen mit Migrationshintergrund ist in Deutschland deutlich erhöht. Laut Statistischem Bundesamt liegt das Risiko, über weniger als 60 Prozent eines Durchschnittswerts der Gesamtbevölkerung zu verfügen, für Menschen mit Migrationshintergrund bei knapp 28 Prozent. Menschen ohne Einwanderungsgeschichte tragen nur ein Risiko von knapp zwölf Prozent, dort zu landen. Noch größer ist das Armutsrisiko für Menschen, die ohne deutsche Staatsangehörigkeit in Deutschland leben. Die Quote ihrer Armutsgefährdung liegt bei knapp 36 Prozent.

Der deutliche Zusammenhang zwischen Herkunft und Armutsgefährdung ist ein gewichtiger Befund, schließlich betrifft er eine große Bevölkerungsgruppe. 21,9 Millionen Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund, das ist ein Anteil von knapp 27 Prozent der Bevölkerung. Sucht man nach den Gründen, landet man schnell bei den Ressourcen, also dem, was Menschen mitbringen, um auf dem Arbeitsmarkt gut abschneiden zu können. In einer Studie, die noch die alte Bundesregierung zum Thema in Auftrag gab, stellen die Autoren fest, dass Personen mit Migrationshintergrund seltener über einen Berufs- oder Hochschulabschluss verfügen, dass sie häufiger arbeitslos sind oder Jobs annehmen, die nicht ihrer Qualifikation entsprechen, und dass sie seltener in Angestellten- oder Beamtenpositionen tätig und im Durchschnitt jünger sind als Deutsche ohne Migrationsgeschichte. Allerdings können diese statstischen Befunde nur einen Teil des Armutsrisikos erklären, nicht die drastischen Unterschiede, die in Deutschland noch immer auf die Herkunft zurückzuführen sind.

Neben nachteiligen Bildungsvoraussetzungen dürfte das Aufenthaltsrecht für das Armutsrisiko eine Rolle spielen. Denn Menschen mit unklarer Bleibeperspektive landen eher in schlecht bezahlten Jobs von Zeit- oder Leiharbeitsunternehmen. Die Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen zu Beginn der Pandemie haben ein Schlaglicht auf diese Zusammenhänge geworfen. Auch fällt es Menschen, vor allem wenn sie als Geflüchtete nach Deutschland kommen, oft schwer, ihre in der Heimat erworbenen Abschlüsse nachzuweisen und hierzulande anerkannt zu bekommen. Dann bleibt für den Anfang oft nur der Job im Niedriglohnsektor.

Allerdings kann ein Job in einer Zeitarbeitsfirma auch eine Brückenfunktion bekommen, wenn Menschen ohne anerkannte Qualifikation ihre Fähigkeiten in einem Unternehmen unter Beweis stellen können und später in einen regulären Job übernommen werden. „Menschen, die neu nach Deutschland kommen, haben ein sehr ausgeprägtes Erwerbsinteresse“, sagt Ulrich Walwei, Vizedirektor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Zumindest vor der Pandemie sei der Arbeitsmarkt mit der großen Nachfrage nach Helfertätigkeiten für solche Arbeitskräfte auch sehr offen gewesen. Aus Jobs im Helferbereich in besser bezahlte Stellen zu finden, sei aber kein Selbstläufer. „Weiterbildung, die Anerkennung von Abschlüssen aus der Heimat und in Deutschland absolvierte Ausbildungen spielen eine wichtige Rolle für erfolgreiche Erwerbsbiografien“, sagt Walwei. Und natürlich der Spracherwerb. Gute Deutschkenntnisse seien nicht nur entscheidend für die soziale Integration, sondern auch für den Aufstieg in besserbezahlte Jobs. Walwei begrüßt daher die Pläne der Regierungskoalition, Geflüchteten schneller Wege in das deutsche Ausbildungssystem zu öffnen.