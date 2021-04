K-Frage in der Union : Laschet will noch heute mit Söder Kanzlerkandidatur klären

Berlin Nach dem deutlichen Votum von Präsidium und Bundesvorstand der CDU für seine Person als Unions-Kanzlerkandidat fordert Parteichef Armin Laschet eine sehr schnelle Klärung mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder.

Er habe nun die klare Unterstützung der CDU-Gremien für seine Kandidatur, auch wenn es keine Abstimmung gegeben habe, sagte Laschet am Montag in Berlin. Er verwies darauf, dass Söder am Sonntag selbst erklärt habe, dass er sich nach der Stimmung in der großen Schwesterpartei richten werde.

Er werde noch heute das Gespräch mit dem CSU-Chef suchen, sagte Laschet. In der CDU sei nun klargeworden, dass man eine sehr schnelle Lösung der Personalfrage wolle, weil das Land in einer sehr ernsten Lage der Corona-Pandemie stecke.

Er habe sich sehr über die große Unterstützung in den CDU-Gremien gefreut. „Das war heute keine Vorentscheidung, es war ein Meinungsbild der CDU mit ihren 15 Landesverbänden“, betonte Laschet. Dieses werde man nun der CSU vortragen. Eine Entscheidung über die Frage der Kanzlerkandidatur müsse nicht schon an diesem Montag getroffen werden. „Es sollte nur recht bald sein.“

Er erwarte nicht, dass sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Dienstag groß mit der K-Frage beschäftigen werde. Es stehe vielmehr die Reform des Infektionsschutzgesetzes auf der Agenda. Das CSU-Präsidium wird noch am Nachmittag tagen.

Laschet hatte zuvor in der Auseinandersetzung mit CSU-Chef Markus Söder um die Kanzlerkandidatur vollen Rückhalt von seinen Partei-Führungsgremien erhalten. „Es gibt eine breite Unterstützung für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten von CDU und CSU“, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag nach Beratungen von Präsidium und Bundesvorstand. „Das Meinungsbild im Präsidium als auch im Bundesvorstand ist eindeutig.“

Auch die stellvertretende CDU-Vorsitzende Silvia Breher dringt auf eine schnelle Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union und ruft die CSU zum Einlenken auf. „Armin Laschet kann nun mit der Rückendeckung der Parteigremien die anstehenden Gespräche mit Markus Söder führen – und das möglichst schnell in den nächsten Tagen“, sagte Breher unserer Redaktion. „Es hätte nicht eindeutiger sein können. Die CDU-Gremien haben Armin Laschet heute vollständig unterstützt. Wir haben heute ganz bewusst keinen Beschluss gefasst, sondern die Unterstützung für unseren Parteichef zum Ausdruck gebracht“, so die Vize-Parteichefin.

Dabei sandte Breher auch ein klares Signal in Richtung des CSU-Vorsitzenden. „Markus Söder hat gestern ganz klar gesagt: Wenn ihn die breite Mehrheit der CDU unterstützt, wäre er zur Kandidatur bereit. Heute gab es die breite Rückendeckung für Armin Laschet. Ich gehe davon aus, dass in dieser Tonalität auch die weiteren Gespräche zwischen den beiden in den kommenden Tagen fortgesetzt werden“, betonte Breher. Zugleich warb sie für eine „einvernehmliche“ Entscheidung: „Für CDU und CSU ist es wichtig, dass wir jetzt wieder an einem Strang ziehen und zu einer gemeinsamen, möglichst einvernehmlichen Lösung kommen. Markus Söder sagte gestern deutlich, dass er ohne Groll auch die Kandidatur von Armin Laschet mittragen würde. Und dann volle Kraft voraus: Inhalte setzten, Parteiprogramm fertigstellen und geschlossen in den Wahlkampf gehen.“