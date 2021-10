Deutschlandtag der Jungen Union : Laschet übernimmt Verantwortung für Debakel – Warnung vor „schriller“ Opposition

Armin Laschet am Samstag in München. Foto: dpa/Marcel Kusch

Münster Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat beim Deutschlandtag der Jungen Union die alleinige Verantwortung für das miserable Abschneiden bei der Bundestagswahl übernommen. Von der Union spricht er als Oppositionspartei.

„Wir haben ein bitteres Ergebnis erzielt“, sagte er am Samstag in Münster. „Nichts lässt sich schön reden. Die Verantwortung trage ich als Vorsitzender und Kanzlerkandidat“, so Laschet weiter. „Den Wahlkampf, die Kampagne habe ich zu verantworten und sonst niemand.“