Derblecken : Diese Pointe landete Laschet gegen Söder beim „Kanzlergipfel“ am Nockherberg

München Vor einem Jahr musste der Starkbieranstich auf dem Nockherberg wegen der Corona-Krise kurzfristig abgesagt werden. 2021 flüchtet die beliebte bayerische Traditionsveranstaltung mit ihrem Politikerspott ins Netz.

Schafroth nutzte die digitale Möglichkeit, sich in seiner Predigt auch auf die Bundestagswahl am 26. September einzuschießen, sozusagen einen „Kanzlergipfel“ einzuberufen. Denn neben Söder und Laschet ist auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) mit von der Partie. Der Hanseat wirkte hinter seinem Tisch mit Bierkrug und Brotzeitbrettl aber ähnlich kühl wie die blaue Wand hinter ihm. In Anspielung an den Zoff mit Söder bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch in Berlin hielt Scholz ab und an einen Schlumpf in die Kamera. Söder hatte Scholz in der Sitzung unter anderem mit dem Satz attackiert, er solle nicht so „schlumpfig herumgrinsen“.